Блогер из Кургана замешан в 30 эпизодах мошенничества с детьми на 5 млн рублей

Курганский видеоблогер и двое его сообщников подозреваются в совершении серии мошенничеств с использованием детских игровых аккаунтов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Согласно официальному заявлению, злоумышленники использовали прямой эфир и игровые видео для установления контакта с подростками, предлагая бесплатную игровую валюту через чат-бот. Впоследствии сообщники выманивали у детей реквизиты банковских карт родителей под предлогом помощи в прохождении уровней.

Следствие установило причастность группы к 30 эпизодам мошенничества в разных регионах с общим ущербом не менее 5 миллионов рублей. При обысках изъяты телефоны, жёсткие диски, банковские карты и SIM-карты, использовавшиеся в преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что в России наблюдается рост мошеннических схем, эксплуатирующих увлечение детей компьютерными играми. Злоумышленники создают в мессенджерах поддельные аккаунты, выдавая себя за популярных игровых блогеров, и входят в доверие к подросткам. В процессе общения они предлагают детям приобрести внутриигровые предметы по заниженной цене, после чего убеждают их предоставить реквизиты банковских карт родителей или данные для входа в аккаунты на маркетплейсах.