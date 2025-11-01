Кириенко и Пушилин наградили бойцов на Красноармейском направлении

Первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко и губернатор Денис Пушилин провели церемонию награждения военнослужащих 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, участвующих в освобождении территорий ДНР. Об этом глава республики сообщил в своём Telegram-канале.

В ходе визита на командные пункты подразделения бойцам были вручены три Звезды Героя Донецкой Народной Республики, два знака отличия «За заслуги перед ДНР» III степени с мечами, два Георгиевских креста IV степени, а также медали «За храбрость» и «За отвагу».

Пушилин отметил высокий боевой дух военнослужащих, подчеркнув, что их героические действия вносят неоценимый вклад в продвижение российских войск на Красноармейском направлении.

Ранее в своём телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин, находясь на линии боевого соприкосновения, сообщил о продвижении российских подразделений на Красноармейском (Покровском) направлении. Он охарактеризовал ситуацию как сложную, отметив, что тяжёлые городские бои сопровождаются постоянными контратаками ВСУ. Несмотря на это, по его словам, войска продолжают наступать, а их действия были оценены как героические.