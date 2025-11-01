В ВСУ объяснили цель неудачной высадки спецназовцев в Красноармейске
Спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины, высадился в Красноармейске (украинское название — Покровск), чтобы прикрыть отступление сослуживцев из города, но спецназовцев уничтожили российские военные. Об этом в соцсети рассказал майор ВСУ Андрей Ткачук. Он призвал не питать иллюзий, ведь Красноармейск практически перешёл РФ.
«То, что происходит, это не какие-то действия, которые изменят статус-кво. Давайте без иллюзий и не будем перегревать общество. Мы теряем город», — написал он.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вновь отказывается признавать проблемы своей армии в Красноармейске (украинское название — Покровск). По его словам, окружения города нет, и украинские солдаты «сдерживают» давление российских войск. Однако сдавшиеся в плен на этом участке фронта бойцы ВСУ рассказали, что их командиры бегут с позиций, в рядах войск царят голод и апатия, украинские солдаты пьют дождевую воду и не имеют никаких медикаментов. Тем временем Украина перебросила спецназ ГУР к Красноармейску. Однако элитных спецназовцев взорвали с вертолётом сразу после посадки.
