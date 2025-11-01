Россия и США
1 ноября, 10:25

Прибывший под Покровск Пушилин сообщил о продвижении ВС РФ с тяжёлыми боями

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские войска в ходе тяжёлых боёв продвигаются на Красноармейском (Покровском) направлении, отражая контратаки ВС Украины. Об этом в телеграм-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин, лично присутствующий на линии боевого соприкосновения.

Пушилин докладывает об успехах ВС РФ на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

«Работаем сегодня на Красноармейском направлении. Ситуация разворачивается непросто, тяжелые бои, городские бои, но тем не менее мы видим, что наши подразделения продвигаются вперед. <…> Ну, конечно, ребята просто герои», заявил Пушилин.

Руководитель республики добавил, что боевая работа осложняется и погодными условиями, но бойцы хорошо знают своё дело и двигаются вперёд.

Минобороны раскрыло детали разгрома «Соколов Буданова*» после высадки под Покровском
Ранее Минобороны России заявило о пресечении высадки с вертолёта группы сил специальных операций ГУР в районе около 1 км северо-западнее окраины Красноармейска. Все 11 человек, высадившиеся с американского вертолёта UH-60 Black Hawk, были уничтожены российскими силами. Предположительно, группа спешила на помощь окружённым украинским подразделениям в районе Красноармейска, где находятся около 5 тысяч военнослужащих ВСУ.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Юрий Лысенко
    avatar