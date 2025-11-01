Прибывший под Покровск Пушилин сообщил о продвижении ВС РФ с тяжёлыми боями

Российские войска в ходе тяжёлых боёв продвигаются на Красноармейском (Покровском) направлении, отражая контратаки ВС Украины. Об этом в телеграм-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин, лично присутствующий на линии боевого соприкосновения.

Пушилин докладывает об успехах ВС РФ на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

«Работаем сегодня на Красноармейском направлении. Ситуация разворачивается непросто, тяжелые бои, городские бои, но тем не менее мы видим, что наши подразделения продвигаются вперед. <…> Ну, конечно, ребята просто герои», — заявил Пушилин.

Руководитель республики добавил, что боевая работа осложняется и погодными условиями, но бойцы хорошо знают своё дело и двигаются вперёд.