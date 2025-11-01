Взрывы гремят в Павлограде, где перед камерой красовался Буданов*
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
В субботу в Павлограде, Днепропетровская область, прогремели взрывы. Днём 1 ноября стало известно, что туда приезжал глава ГУР Украины Кирилл Буданов*.
Местные сообщества в Telegram-каналах сообщили о серии сильных взрывов. Онлайн-карта украинского министерства цифровой трансформации показывает, что в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее в Сети появились снимки с главой ГУР Будановым* в Павлограде. На тот момент он находился в пути к Покровску в ДНР, который располагается на расстоянии около 90 километров от Павлограда. Точное время, когда сделали фото, не сообщалось.
*Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.