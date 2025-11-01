Север Запорожской области остался без света из-за атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

«В связи с очередной атакой со стороны ВСУ на энергообъекты Запорожской области северная часть региона остаётся без электроснабжения», — говорится в сообщении.

По словам главы области, специалисты ведут оперативные работы по восстановлению электроснабжения.

Ранее в Минобороны сообщили об освобождении села Красногорское в Запорожской области. Контроль над населённым пунктом установили штурмовые подразделения 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й гвардейской общевойсковой армии, которые завершили зачистку укреплённых позиций противника