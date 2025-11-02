Психотерапевт раскрыл способ улучшить память с помощью двух простых предметов

Психотерапевт Элоиза Скиннер заявила, что у людей, пишущих от руки, лучше развита память и интеллект, чем у тех, кто печатает. В интервью HuffPost она объяснила, что несколько исследований показали, что пишущие от руки лучше справляются с тестами и викторинами.

По словам эксперта, это связано с большей активностью мозга при письме от руки. Письмо формирует в мозге связи, важные для памяти и кодирования информации.

Скиннер добавила, что письмо помогает структурировать мысли, улучшает орфографию и грамматику, а также способствует выработке личного стиля. Она заключила, что записи от руки улучшают память, обучение и общее здоровье мозга.

