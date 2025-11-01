Россия и США
1 ноября, 19:21

Российская собака откусила палец бразильскому бойцу UFC Уокеру

Вальтер Уокер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / valterwalkerufc

Бразильский боец смешанных единоборств Вальтер Уокер поделился невероятной историей из своего прошлого, связанной с пребыванием в России. На канале журналистки Нины Драмы на YouTube спортсмен рассказал, что ещё до дебюта в UFC пережил курьёзный, но болезненный инцидент с собакой.

По словам Уокера, в тот период он испытывал финансовые трудности и не мог даже купить корм для своего питомца. Однажды во время сна животное откусило ему палец на ноге. Боец с юмором отметил, что «собаки в России сумасшедшие, опасные», но при этом высоко оценил работу местных врачей, которые качественно оказали медицинскую помощь.

Ранее Уокер вышел на бой UFC под хит Татьяны Куртуковой «Матушка-земля» и одержал победу над англичанином Луи Сазерлендом скручиванием пятки. Этим приёмом он одолел уже четверых противников подряд.

