Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 19:45

В Тюменской области родились дети с лишними пальцами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

В Тюменской области за первые девять месяцев 2025 года родились шесть детей с лишними пальцами на руках и ногах. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Главный специалист по медицинской генетике Анна Никифоренко пояснила, что полидактилия проявляется по-разному. По её словам, полидактилия может быть изолированным пороком, и в остальном человек здоров, а может быть и симптомом какого-то генетического синдрома.

«Например, синдрома Патау – трисомия 13-й хромосомы. Может возникать в результате мутаций в генах или быть следствием воздействия тератогенного фактора во время беременности», – цитирует врача портал 72.ru.

Специалисты подчеркнули, что большинство детей с этой аномалией развиваются нормально и могут вести полноценную жизнь, однако родителям важно пройти консультацию генетика для оценки возможных рисков и профилактики.

Акушер рассказал, можно ли (и стоит ли) забеременеть после 50 лет по примеру Марины Федункив
Акушер рассказал, можно ли (и стоит ли) забеременеть после 50 лет по примеру Марины Федункив

Ранее Life.ru писал, как врачи Подмосковья спасли недоношенных двойняшек весом меньше килограмма. Катя и Лиза появились на свет благодаря сложной операции и поддержке неонатологов, а теперь развиваются как обычные дети. Сегодня обе девочки здоровы, а их мама получает поддержку специалистов.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Общество
  • Тюменская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar