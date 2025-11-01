В Тюменской области родились дети с лишними пальцами

В Тюменской области за первые девять месяцев 2025 года родились шесть детей с лишними пальцами на руках и ногах. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Главный специалист по медицинской генетике Анна Никифоренко пояснила, что полидактилия проявляется по-разному. По её словам, полидактилия может быть изолированным пороком, и в остальном человек здоров, а может быть и симптомом какого-то генетического синдрома.

«Например, синдрома Патау – трисомия 13-й хромосомы. Может возникать в результате мутаций в генах или быть следствием воздействия тератогенного фактора во время беременности», – цитирует врача портал 72.ru.

Специалисты подчеркнули, что большинство детей с этой аномалией развиваются нормально и могут вести полноценную жизнь, однако родителям важно пройти консультацию генетика для оценки возможных рисков и профилактики.

