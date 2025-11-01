Россия ввела санкции против нового премьера Украины Свириденко и ряда министров

Правительство России ввело экономические санкции против премьер-министра Украины Юлию Свириденко. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовых актов.

В документе указаны персональные данные Свириденко, включая дату и место её рождения: город Чернигов, 25 декабря 1985 года.

Также под санкции подпали министр финансов Сергей Марченко, советник министра обороны Александр Кубраков, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, бывший заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма. Подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным документ вносит корректировки в перечень физических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры; этот перечень был первоначально утвержден постановлением от 1 ноября 2018 года.

Ранее Правительство России ввело санкции против французского автоконцерна Renault. До этого в список был внесён ещё один представитель европейской автомобильной промышленности — немецкая компания Daimler Truck AG, специализирующаяся на производстве грузовиков.