2 ноября, 00:33

В России впервые провели специальный кинопоказ для людей с СДВГ

В Казани состоялся кинопоказ, адаптированный для людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. На сеансе зрителям разрешалось заниматься различными видами деятельности — вязать, вышивать, играть в тетрис или пользоваться телефонами — при условии соблюдения тишины. Об этом пишет Mash.

Видео © Telegram / Mash

Инициатива возникла после широкого распространения в интернете ролика о подобной практике в Нидерландах, где такие кинопоказы уже стали обычным явлением. Организаторы отметили высокий спрос: все билеты были распроданы в течение получаса. Фильм для просмотра выбирали путём зрительского голосования, победителем стала история о зелёном великане и его ослике.

Мировой опыт показывает, что люди с СДВГ часто испытывают трудности с концентрацией на одном виде деятельности. Создание многозадачной среды позволяет им чувствовать себя комфортно во время просмотра, не испытывая напряжения от необходимости постоянной сосредоточенности на сюжете. Подобные киносеансы уже успешно проводятся в США, Австрии, Германии, Финляндии и Дании.

Ранее Life.ru назвал количество детей в России, страдающих СДВГ. Примерно каждый шестой российский ребёнок страдает от этого заболевания — не может сосредоточиться на одном деле, забывает о поручениях, часто отвлекается и не может усидеть на месте.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Обложка © Telegram / Mash

