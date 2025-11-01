Центральный банк России (ЦБ) выступил против введения НДС на операции с банковскими картами. Это касается доработки законопроекта о налоговых изменениях, запланированных с 2026 года.

По оценке экономистов, обложение операций по банковским картам НДС приведёт к удорожанию услуг и увеличению тарифов на эквайринг и процессинг.

«Вместо расширения спектра доступных финансовых услуг банки будут вынуждены компенсировать убытки повышением комиссий и ставок по другим продуктам», — цитирует Интерфакс позицию регулятора.

По словам источника агентства, такое решение сделает безналичные платежи менее привлекательными для потребителей.

Как сообщал Life.ru, правительство России разработало и обсуждает поправки в налоговое законодательство. Изменения могут повлиять на условия налогообложения банковских операций с платёжными картами. Предлагаемые поправки предусматривают исключение обслуживания банковских карт из списка операций, освобождённых от НДС.