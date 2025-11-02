Даниил Медведев снялся с турнира ATP в Меце из-за травмы

Российский теннисист Даниил Медведев отказался от участия в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов во французском Меце из-за полученной травмы. Повреждение спортсмен получил во время четвертьфинального матча на парижском «Мастерсе» в игре с немецким теннисистом Александром Зверевым.

Эта травма не только лишила Медведева возможности выступить в Меце, куда он ранее получил специальное приглашение организаторов, но и окончательно исключила его шансы на попадание в Итоговый турнир ATP.

Медведев, который в 2022 году в течение 16 недель возглавлял мировой теннисный рейтинг, шесть раз играл в финалах турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году. В его активе 21 победа на турнирах ATP в одиночном разряде.

Ранее Life.ru писал, что Медведев вновь стал первой ракеткой России, обойдя Карена Хачанова в рейтинге ATP: в общем зачёте он занимает 13-е место с 2810 очками. Хачанов идёт 14-м с 2620 очками.