Учёные предупредили о росте когнитивной инвалидности у современной молодёжи

Количество молодых людей с серьёзными когнитивными проблемами возросло почти вдвое, сообщают американские учёные. Исследование, опубликованное в журнале Neurology, выявило тревожный тренд среди людей младше 40 лет.

Анализ данных 4,5 миллиона американцев за период с 2013 по 2023 год показал, что уровень когнитивных нарушений в стране увеличился с 5,3 до 7,4%. Среди молодёжи от 18 до 39 лет этот показатель возрос с 5,1 до 9,7%.

Исследователи использовали данные телефонных опросов Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Респонденты сообщали о проблемах с памятью, вниманием и принятием решений. Результаты показали социальные различия в распространенности нарушений.

У людей с доходом ниже $35000 в год уровень проблем вырос с 8,8 до 12,6%. У тех, кто не окончил школу, уровень нарушений повысился с 11,1 до 14,3%. У обеспеченных и образованных рост оказался менее значительным. Наиболее заметный скачок наблюдается у коренных жителей США — с 7,5 до 11,2%. В то же время среди пожилых людей старше 70 лет доля с когнитивными трудностями снизилась с 7,3 до 6,6%.

Возможные причины когнитивных нарушений включают стресс, нестабильность жизни и влияние технологий. Эксперты предупреждают, что если факторы риска сохранятся, ситуация может ухудшиться, поэтому советуют ограничить время перед экранами и развивать здоровые привычки.

Кстати, по данным неврологов, усугубить ситуацию может также утренний аварийный подъём. Резкое пробуждение вызывает скачок гормонов стресса, что может быть опасно для здоровья. Как правильно вставать с кровати утром, читайте в материале Life.ru.