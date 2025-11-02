Компания BMW представила второе поколение электрического кроссовера iX3, которое стало своеобразным возвращением к классическим мотивам марки. Передняя часть автомобиля отсылает к моделям 60-х годов – прежде всего к легендарному седану Neue Klasse, ставшему прародителем современной «пятёрки». При этом инженеры подчеркнули, что новый iX3 – это не просто «зелёная» версия Х3, а полностью самостоятельная модель с собственным кузовным индексом NA5.

Внешне кроссовер стал длиннее и шире, но ниже и изящнее предшественника. Вместо массивных «ноздрей» – сдержанная решётка и строгие линии. В салоне от прошлых BMW не осталось ничего: вместо привычных приборов – узкий экран Panoramic Vision на всю ширину торпедо и трапециевидный центральный дисплей, слегка повёрнутый к водителю.

Модель построена на 800-вольтовой архитектуре и получила новую батарею, ставшую частью силового каркаса. Она на 10% легче и на 20% дешевле предыдущих решений, при этом эффективность выросла сразу на 40%. Мощность версии iX3 50 eDrive – 469 лошадиных сил, крутящий момент – 645 Н·м. Разгон до «сотни» занимает 4,9 секунды, а максимальная скорость ограничена 210 км/ч.

Запас хода – до 805 километров по циклу WLTP, при этом возможна зарядка мощностью до 400 кВт. Машина может питать внешние устройства, превращаясь в «электростанцию на колёсах». Производство наладят в Венгрии, а стартовая цена в Германии составит 68 900 евро, передаёт издание «За рулём».

Ранее Life.ru писал, что Porsche переживает крупнейший кризис в истории – прибыль бренда рухнула почти в 24 раза. Компания лишилась почти всего дохода и ушла в убытки из-за пересмотра стратегии: в Штутгарте решили отказаться от сплошной электрификации и вернуться к классическим ДВС.