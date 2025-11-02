Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 22:36

Троих подозреваемых в ограблении Лувра освободили из-под стражи

Обложка © ТАСС / AP / Thomas Padilla

Обложка © ТАСС / AP / Thomas Padilla

Трое подозреваемых в ограблении Лувра были освобождены из-под стражи. Как сообщает Le Parisien, адвокаты одного из фигурантов София Бугрина и Ноэми Горен раскритиковали следственные действия, назвав аресты в рамках дел об организованной преступности хаотичными и сравнив их с «дрейфующими сетями».

Расследование кражи продолжается: под стражей остаются несколько человек, двое из которых уже частично признали вину. Оба задержанных ранее имели судимости.

Похищенные сокровища Лувра всплыли в даркнете: переговоры с грабителями сорвались
Похищенные сокровища Лувра всплыли в даркнете: переговоры с грабителями сорвались

Напомним, ограбление Лувра произошло 19 октября. Из парижского музея исчезли девять ювелирных изделий — тиары, серьги, броши и ожерелья, принадлежавшие монаршим особам. Часть украшений — корону императрицы Евгении — нашли неподалеку от музея вскоре после ограбления. Расследование также выявило попытку грабителей сбыть похищенное израильской охранной компании CGI Group.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Франция
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar