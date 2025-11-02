Троих подозреваемых в ограблении Лувра освободили из-под стражи

Трое подозреваемых в ограблении Лувра были освобождены из-под стражи. Как сообщает Le Parisien, адвокаты одного из фигурантов София Бугрина и Ноэми Горен раскритиковали следственные действия, назвав аресты в рамках дел об организованной преступности хаотичными и сравнив их с «дрейфующими сетями».

Расследование кражи продолжается: под стражей остаются несколько человек, двое из которых уже частично признали вину. Оба задержанных ранее имели судимости.

Напомним, ограбление Лувра произошло 19 октября. Из парижского музея исчезли девять ювелирных изделий — тиары, серьги, броши и ожерелья, принадлежавшие монаршим особам. Часть украшений — корону императрицы Евгении — нашли неподалеку от музея вскоре после ограбления. Расследование также выявило попытку грабителей сбыть похищенное израильской охранной компании CGI Group.