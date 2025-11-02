Посольство РФ призвало турецкое издание Sabah опровергнуть статью о вилле в Стамбуле

Посольство России в Анкаре опровергло статью в турецкой газете Sabah, которая утверждала, что суд решил передать права на исторический особняк в стамбульском районе Тарабья потомкам дипломата царской России. Дипмиссия сообщила, что статья содержит искажённые факты и не отражает действительности.

Дипломаты требуют опровержения. Фото © VK / Посольство России в Турции

«Заявляем, что упоминаемые в данной статье факты намеренно искажены и не имеют ничего общего с действительностью. Соответствующее дело продолжает находиться на рассмотрении судебных органов Турции, окончательное решение не вынесено», — отметили в посольстве.

Также дипломаты добавили, что адвокат, представляющий российскую сторону, направил в редакцию Sabah полные сведения об этом деле.

Ранее газета утверждала, что стамбульский суд после 17 лет рассмотрения дела постановил передать права на особняк потомкам дипломата. В публикации также говорилось, что сотрудник российского посольства Николай Свечин купил это здание и прилегающие 10 гектаров у французской семьи.