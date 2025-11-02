Трамп унизил ведущего телеканала NBC Сэта Майерса: Чокнутые и невменяемый

Президент США Дональд Трамп заявил, что ведущий телеканала NBC Сэт Майерс – «самый лишённый таланта человек в истории телевидения». Американский лидер впервые за долгое время посмотрел его шоу и был поражён, насколько ведущий «чокнутый и невменяемый».

«Сэт Майерс, телеканал NBC – возможно, самый лишённый таланта человек, который работает на ТВ в истории. Я смотрел его шоу позапрошлой ночью впервые за годы. Он всё говорил и говорил об электрических катапультах на авианосцах, на которые я жалуюсь, потому что они дороже и не так эффективны, как паровые. По-настоящему чокнутый и невменяемый», – написал Трамп в Truth Social.

Американский лидер добавил, что шоу Майерса – «пустая трата бюджета», а сам он не имеет ни таланта, ни рейтинга. При этом хозяин Белого дома возмутился тем, что журналист «полностью против Трампа», что, по его мнению, «наверное, незаконно».

Ранее Life.ru писал, что Белый дом опубликовал ироничное видео к Хэллоуину, где демократов сравнили с призраками. В ролики высмеяли демпартию и обвинили её в том, что она «исчезает, когда американцам нужна помощь».