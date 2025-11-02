Получивший 11 тысяч лет основатель криптобиржи Thodex умер в тюрьме в Турции

Основатель обанкротившейся турецкой криптобиржи Thodex Фарук Фатих Озер скончался в тюрьме города Текирдаг на западе Турции, сообщает турецкое издание NTV. Следствие рассматривает версию самоубийства.

Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Прокуратура Текирдага начала расследование причин смерти бизнесмена.

Фарук Фатих Озер возглавлял Thodex с момента её основания в 2017 году до краха в 2021-м. После закрытия биржи он покинул Турцию и бежал в Албанию, где его задержали в 2022 году. В начале 2023 года Озера экстрадировали обратно в Турцию.

В сентябре 2023 года турецкий суд приговорил его к 11 196 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в мошенничестве, создании и руководстве преступной организацией, а также в отмывании денег.

Ранее Life.ru сообщал, что бывший администратор российской криптобиржи Garantex Алексей Бещеков умер в Индии 31 августа. Он находился под арестом и ждал решения суда по экстрадиции в США.