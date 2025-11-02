Telegraph: Трамп последовательно решает украинский вопрос

Президент США Дональд Трамп последовательно принимает решения по украинскому вопросу. Об этом заявила британская газета The Telegraph.

«На фоне перипетий украинская политика Трампа, похоже, обрела некоторые последовательные черты: пусть Америка так просто не позволит России победить, но и Конгрессу не придётся одобрять какие-либо новые многомиллиардные пакеты помощи», — говорится в статье.

Согласно публикации, Трамп рассчитывает, что Европа возьмёт на себя львиную долю расходов на поддержку Украины. Он считает, что американское оружие не будет передано Киеву бесплатно и должно продаваться на коммерческих условиях.

«Он оказывает максимальное давление на европейцев, чтобы те покрыли пробелы в финансировании», — пишет издание.

Авторы отметили, что пока Трамп вряд ли откажется от решения украинского или любого другого международного кризиса.

Ранее сообщалось, что Пентагон официально одобрил поставки крылатых ракет «Томагавк» на Украину. Но окончательное решение по ним должен принять Дональд Трамп. При этом в Пентагоне уверены, что отправка ракет Киеву не скажется значительным образом на арсенале США.