Украинская полиция нагрянула в одесский клуб из-за песни на русском языке

В Одессе сотрудники полиции посетили ночной клуб Palladium. Как сообщают украинские СМИ, поводом для визита правоохранителей стал трек на русском языке «ГЛАМУР» в исполнении nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS и Wipo.

Сотни посетителей заведения активно подпевали исполнителям. После этого возмущённый губернатор Олег Кипер поручил «дать правовую оценку» пению.

«Никакой русской музыки — ни в клубах, ни в других публичных местах!», — написал он в соцсетях.

Ранее стало известно, что украинские власти планируют исключить русский из перечня языков, подлежащих защите. По словам авторов документа, русский язык остаётся самым распространённым среди национальных меньшинств и может вытеснить украинский из публичного пространства.