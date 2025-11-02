Россия и США
2 ноября, 05:12

Украинская полиция нагрянула в одесский клуб из-за песни на русском языке

Обложка © «Страна.ua»

В Одессе сотрудники полиции посетили ночной клуб Palladium. Как сообщают украинские СМИ, поводом для визита правоохранителей стал трек на русском языке «ГЛАМУР» в исполнении nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS и Wipo.

Сотни посетителей заведения активно подпевали исполнителям. После этого возмущённый губернатор Олег Кипер поручил «дать правовую оценку» пению.

«Никакой русской музыкини в клубах, ни в других публичных местах!», — написал он в соцсетях.

Ранее стало известно, что украинские власти планируют исключить русский из перечня языков, подлежащих защите. По словам авторов документа, русский язык остаётся самым распространённым среди национальных меньшинств и может вытеснить украинский из публичного пространства.

