Песков высказался о конфликте США и Венесуэлы: Россия выступает за мир

Россия пристально следит за эскалацией напряжённости между Венесуэлой и США и выступает за мирное разрешение кризиса. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя публикацию The Washington Post о якобы направленном президенту РФ Владимиру Путину обращении главы Венесуэлы Николаса Мадуро с просьбой о военной помощи, представитель подчеркнул, что Москва хочет, «чтобы всё оставалось в мирном русле». «Мир и так полон конфликтных ситуаций. Новые конфликтные ситуации не нужны», — заявил Песков.

При этом он подтвердил, что Россия «очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в Венесуэле» на фоне военного давления со стороны Вашингтона.

Поводом для заявлений Пескова стала статья The Washington Post, утверждающая, что Мадуро в условиях угроз со стороны США тайно направил Путину обращение с конкретными запросами. Согласно документу, который якобы был передан в Москве венесуэльским министром транспорта Рамоном Веласкесом, Каракас просит Россию помочь с укреплением ПВО, ремонтом авиатехники и поставками ракетного вооружения. Издание также пишет, что Венесуэла обратилась за военной поддержкой к Китаю и Ирану, координируя поставки беспилотников.

Тем временем в регионе продолжает накаляться. Ранее СМИ сообщали, что администрация США приняла решение о нанесении ударов по военным объектам Венесуэлы, которые могут быть осуществлены в ближайшее время. Президент США Дональд Трамп публично признал, что санкционировал проведение тайных операций ЦРУ в этой стране, однако отрицает планы по физическому устранению Мадуро. Венесуэльский лидер, в свою очередь, заявляет о самой серьёзной угрозе вторжения за последние 100 лет.