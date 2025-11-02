В Кремле рассказали о контактах с Каракасом после сообщений о письме Мадуро Путину
Обложка © Life.ru
Москва поддерживает контакты с Каракасом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что страны связывают различные договорные обязательства.
Представитель Кремля ответил на вопрос о том, действительно ли венесуэльский лидер Николас Мадуро направил президенту России Владимиру Путину просьбу о поставках ракет, радаров и самолётов, как утверждает газета The Washington Post.
«В данном случае у нас действительно осуществляются контакты с нашими друзьями из Венесуэлы. У нас есть различные договорные обязательства», — приводит комментарий Пескова ТАСС.
Напомним, Мадуро направил секретное обращение к Путину с просьбой о военной поддержке на фоне наращивания американского присутствия в Карибском регионе. Венесуэльский лидер запросил в России поставки ракетных систем, радиолокационного оборудования и модернизированных самолетов. Аналогичные обращения с просьбой о военной помощи направили также в Китай и Иран.
