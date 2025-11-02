Трамп придумал, как спасти США, и обратился к Конгрессу

Дональд Трамп обратился к республиканским законодателям с требованием немедленно отменить филибастер — процедуру бесконечных дебатов, позволяющую затягивать голосование по ключевым законопроектам. На своей платформе Truth Social экс-президент заявил, что от этого решения зависит «выживание страны», подчеркнув, что эта проблема важнее даже шатдауна правительства.

Трамп охарактеризовал филибастер как инструмент, которым демократы непременно воспользуются при первой возможности, и призвал республиканцев проявить жесткость: «Будьте жёсткими, умными и победите!». В своём обращении он повторил боевой клич: «Деритесь, деритесь, деритесь! Побеждайте, побеждайте, побеждайте», пообещав, что после отмены процедуры республиканцы смогут «сделать жизнь американцев такой хорошей», что демократы больше никогда не получат шанса «разрушить Америку».

Филибастер, требующий для прекращения дебатов голосов двух третей сенаторов, давно является предметом ожесточенных споров в Конгрессе. Трамп предупредил, что республиканцы «пожалеют о том дне», если не отменят эту процедуру сейчас, пока у них есть такая возможность.

Ранее сын действующего главы США Эрик Трамп допустил возможность своего участия в политических выборах, включая президентские. Он подчеркнул, что обладает значительным политическим опытом, приобретённым благодаря постоянному участию в кампаниях отца.