Трамп заявил, что встреча с Си Цзиньпином приведёт к вечному миру

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином прошла успешно для обеих стран и может гарантировать вечный мир. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп отметил, что мероприятие было «замечательной для обеих наших стран».

«Эта встреча приведёт к вечному миру и успеху», — добавил он.

Президент США охарактеризовал эти переговоры, как так называемую «встречу группы двух», как это происходит у G7 (группа большой семёрки) или G20.