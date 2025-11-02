Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 22:17

Трамп заявил, что встреча с Си Цзиньпином приведёт к вечному миру

Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Обложка © Life.ru. © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Обложка © Life.ru. © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином прошла успешно для обеих стран и может гарантировать вечный мир. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп отметил, что мероприятие было «замечательной для обеих наших стран».

«Эта встреча приведёт к вечному миру и успеху», — добавил он.

Президент США охарактеризовал эти переговоры, как так называемую «встречу группы двух», как это происходит у G7 (группа большой семёрки) или G20.

Си Цзиньпин дважды потроллил Трампа в рамках саммита в Пусане, заявил историк
Си Цзиньпин дважды потроллил Трампа в рамках саммита в Пусане, заявил историк

Как сообщал Life.ru, 30 октября Трамп и Си Цзиньпин прибыли в Пусан для переговоров. Политики завершили встречу без совместной пресс-конференции. По итогу Трамп сохранил пошлины против Китая на уровне 47%. Тем не менее он оценил встречу с китайским коллегой на 12 баллов из десяти.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • кнр
  • Дональд Трамп
  • Си Цзиньпин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar