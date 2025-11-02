Трамп заявил, что встреча с Си Цзиньпином приведёт к вечному миру
Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Обложка © Life.ru. © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason
Президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином прошла успешно для обеих стран и может гарантировать вечный мир. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
Трамп отметил, что мероприятие было «замечательной для обеих наших стран».
«Эта встреча приведёт к вечному миру и успеху», — добавил он.
Президент США охарактеризовал эти переговоры, как так называемую «встречу группы двух», как это происходит у G7 (группа большой семёрки) или G20.
Как сообщал Life.ru, 30 октября Трамп и Си Цзиньпин прибыли в Пусан для переговоров. Политики завершили встречу без совместной пресс-конференции. По итогу Трамп сохранил пошлины против Китая на уровне 47%. Тем не менее он оценил встречу с китайским коллегой на 12 баллов из десяти.
