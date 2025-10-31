Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 11:02

Си Цзиньпин дважды потроллил Трампа в рамках саммита в Пусане, заявил историк

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в южнокорейском Пусане сопровождалась тонкой дипломатической игрой, обратил внимание кандидат исторических наук, обозреватель «Царьграда» Сергей Латышев. По его словам, китайская сторона дважды потроллила американского лидера.

«Пекин до последнего не сообщал, что председатель КНР вылетел на встречу с Трампом в Пусан, заставив американскую сторону сильно понервничать», — отметил эксперт.

Пушков: Китай не станет помогать Трампу в давлении на Россию
Пушков: Китай не станет помогать Трампу в давлении на Россию

Во второй раз Китай уколол США, заявив о планах пилотируемой лунной миссии до 2030 года, что было воспринято как намёк на сомнительность американских лунных программ. По итогу переговоры завершились без подписания каких-либо документов, включая анонсированную Трампом сделку по редкоземельным металлам. Хотя политик сообщил о достижении годичного соглашения, позже он уточнил, что окончательное подписание отложено, ссылаясь на незначительные разногласия.

Ключевые проблемы, в том числе тайваньский вопрос и требования США о прекращении китайских закупок российских энергоносителей, в повестке отсутствовали. Ничего хорошего для Украины тоже сказано не было, подчеркнул аналитик.

Экс-советник Кучмы: Трамп и Си не будут учитывать позицию Зеленского
Экс-советник Кучмы: Трамп и Си не будут учитывать позицию Зеленского

Напомним, 30 октября Трамп и Си Цзиньпин прибыли в Пусан для проведения переговоров. Политики завершили встречу без совместной пресс-конференции. Показательно, что Трамп сохранил пошлины против Китая в 47%. Однако президент США встречу с китайским коллегой оценил на 12 баллов из десяти.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • США
  • Китай
  • Си Цзиньпин
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar