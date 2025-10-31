Си Цзиньпин дважды потроллил Трампа в рамках саммита в Пусане, заявил историк
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky
Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в южнокорейском Пусане сопровождалась тонкой дипломатической игрой, обратил внимание кандидат исторических наук, обозреватель «Царьграда» Сергей Латышев. По его словам, китайская сторона дважды потроллила американского лидера.
«Пекин до последнего не сообщал, что председатель КНР вылетел на встречу с Трампом в Пусан, заставив американскую сторону сильно понервничать», — отметил эксперт.
Во второй раз Китай уколол США, заявив о планах пилотируемой лунной миссии до 2030 года, что было воспринято как намёк на сомнительность американских лунных программ. По итогу переговоры завершились без подписания каких-либо документов, включая анонсированную Трампом сделку по редкоземельным металлам. Хотя политик сообщил о достижении годичного соглашения, позже он уточнил, что окончательное подписание отложено, ссылаясь на незначительные разногласия.
Ключевые проблемы, в том числе тайваньский вопрос и требования США о прекращении китайских закупок российских энергоносителей, в повестке отсутствовали. Ничего хорошего для Украины тоже сказано не было, подчеркнул аналитик.
Напомним, 30 октября Трамп и Си Цзиньпин прибыли в Пусан для проведения переговоров. Политики завершили встречу без совместной пресс-конференции. Показательно, что Трамп сохранил пошлины против Китая в 47%. Однако президент США встречу с китайским коллегой оценил на 12 баллов из десяти.
