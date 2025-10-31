Экс-советник Кучмы: Трамп и Си не будут учитывать позицию Зеленского

Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин не намерены учитывать мнение Владимира Зеленского при обсуждении мирного урегулирования на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Фактически, Зеленский даже не понимает, насколько его выбросили из мирного процесса по Украине», — отметил Соскин.

По его мнению, ключевые решения по будущему страны будут приниматься с учетом позиции России. Политик подчеркнул, что одно из главных требований Москвы — закрепление нейтрального статуса Украины.

Переговоры Трампа и Си Цзиньпина состоялись 30 октября в южнокорейском Пусане. В начале встречи китайский лидер призвал к поступательному развитию отношений между двумя странами и сообщил о достигнутом прогрессе в торгово-экономических вопросах. Трамп в свою очередь выразил уверенность, что переговоры пройдут успешно.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что намерен добиться прекращения конфликта на Украине «в кратчайшие сроки», если его условия будут соблюдены обеими сторонами. При этом в Вашингтоне всё чаще звучат мнения о необходимости прямого диалога с Москвой.

Си Цзиньпин также последовательно выступает за политическое урегулирование, подчеркивая роль Китая как посредника и противника антироссийских санкций.