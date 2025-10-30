Пушков: Китай не станет помогать Трампу в давлении на Россию
Обложка © ТАСС / ЕРА
Китай не собирается помогать президенту США Дональду Трампу оказывать давление на Россию, чтобы решить украинский вопрос. Таким мнением поделился сенатор Алексей Пушков в телеграм-канале.
По его словам, надежды американского лидера не оправдались, но между Пекином и Вашингтоном произошла лёгкая разрядка после «торговой войны» Трампа.
«Что же касается расчётов Трампа, чтобы Си [Цзиньпин, лидер КНР] помог ему повлиять на Россию, здесь он вряд ли добился того, чего хотел. Накануне саммита МИД Китая заявил, что давление и угрозы не дадут результата», — говорится в тексте.
Напомним, 30 октября Трамп и Си Цзиньпин прибыли в Пусан для проведения переговоров. Политики завершили встречу без совместной пресс-конференции, пообщавшись всего полтора часа. Показательно, что Трамп сохранил пошлины против Китая в 47%. Однако президент США встречу с китайским коллегой оценил на 12 баллов из десяти.
