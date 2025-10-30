Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 15:58

Пушков: Китай не станет помогать Трампу в давлении на Россию

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Китай не собирается помогать президенту США Дональду Трампу оказывать давление на Россию, чтобы решить украинский вопрос. Таким мнением поделился сенатор Алексей Пушков в телеграм-канале.

По его словам, надежды американского лидера не оправдались, но между Пекином и Вашингтоном произошла лёгкая разрядка после «торговой войны» Трампа.

«Что же касается расчётов Трампа, чтобы Си [Цзиньпин, лидер КНР] помог ему повлиять на Россию, здесь он вряд ли добился того, чего хотел. Накануне саммита МИД Китая заявил, что давление и угрозы не дадут результата», — говорится в тексте.

Переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина: свежие новости и что стоит за новым диалогом США с Китаем
Переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина: свежие новости и что стоит за новым диалогом США с Китаем

Напомним, 30 октября Трамп и Си Цзиньпин прибыли в Пусан для проведения переговоров. Политики завершили встречу без совместной пресс-конференции, пообщавшись всего полтора часа. Показательно, что Трамп сохранил пошлины против Китая в 47%. Однако президент США встречу с китайским коллегой оценил на 12 баллов из десяти.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Си Цзиньпин
  • Китай
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar