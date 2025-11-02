Жители Украины опасаются остаться без тепла и света этой зимой из-за бездействия киевских властей. Об этом заявил немецкий журналист и заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер в интервью газете Die Welt на YouTube. По его словам, киевские власти фактически намеренно стремятся уничтожить всю систему энергоснабжения, чтобы зима на Украине стала ещё холоднее.

«Я здесь в Киеве, тоже очень сильно это ощущаю, когда общаюсь с людьми на улице. То там, то здесь происходят отключения электроэнергии», — отметил журналист.

Ронцхаймер добавил, что многие украинцы устали от текущей ситуации на фронте, а также от заявлений президента США Дональда Трампа о возможных испытаниях ядерного оружия и общей нестабильности.

Ранее Life.ru сообщал, что в США предрекли закрытие фабрик и крах централизованного отопления зимой на Украине. Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столице предстоит пережить самый сложный отопительный сезон за всё время конфликта.