Россиянам объяснили, как оплачивается работа в ноябрьские праздники

Работа в День народного единства, 4 ноября, оплачивается минимум в двойном размере. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) по общественной экспертизе законопроектов и нормативных актов Евгений Машаров.

Он отметил, что это правило касается всех сотрудников, которых привлекают к работе в праздник.

«Конкретные размеры оплаты за работу в нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором», — приводит комментарий Машарова ТАСС.

Ранее россиян предупредили о схеме мошенников с «дивидендами» за газ в честь Дня народного единства. На фейковых ресурсах злоумышленники размещают ложные данные о выплате 75 тысяч рублей от государства к празднику.