Российский учёный раскрыл, сколько месяцев займёт полёт до Марса

Путешествие к Марса займёт почти девять месяцев. Об этом рассказал президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, подчеркнув, что перед полётом на Красную планету человечеству предстоит отработать технологии на Луне.

Учёный отметил, что наш естественный спутник должен стать первым шагом к большому космосу.

«Если мы хотим освоить космос, нам надо освоить ближнюю к нам возможность – это Луна. Она недалеко, туда быстро лететь, это не 250 дней на Марс», – сказал Ковальчук на полях просветительского марафона «Знание.Наука».

По словам главы института, мир вступил в новый этап космической гонки, где Россия намерена играть ведущую роль. Колонизация Луны и последующие миссии к Марсу – уже не фантастика, а стратегическая цель ближайших десятилетий, передаёт РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что российские учёные предложили сделать Луну перевалочной базой для дальнейших космических миссий. Первые пилотируемые полёты туда планируют уже после 2030 года, а дальше – дорога на Марс.