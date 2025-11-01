Школьники в Петербурге готовятся покорить космос с помощью спутника с радиомаяком

Петербургские школьники совместно с инженерами «Военмеха» разрабатывают малый космический аппарат формата кубсат с двухчастотным радиомаяком нового поколения. Как рассказал сотрудник Специального технологического центра Алексей Иванов, устройство размером три юнита планируется вывести на орбиту в течение года, причём часть учащихся сможет присутствовать на запуске с космодрома.

Школьники готовят к запуску спутник с радиомаяком. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

По словам начальника молодёжного научно-инженерного центра «Военмеха» Юлии Каун, спутник весом около пяти килограммов станет платформой для образовательных экспериментов: исследования тепловых режимов, наблюдения за состоянием верхних слоёв атмосферы и процессами на низких орбитах. Особенность разработки заключается в использовании полностью отечественных технологий, не имеющих аналогов в сегменте малых космических аппаратов.

Учащиеся инженерно-космической школы, занимающиеся дважды в неделю, после успешного завершения обучения получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы. Статистика показывает эффективность проекта — каждый второй из пятисот учеников школы выбирает космическую отрасль для дальнейшей профессиональной деятельности, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

