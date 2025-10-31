В России предложили вернуть один предмет для шестых и седьмых классов

В российскую школьную программу предложили обществознание для шестых-седьмых классов. Автор идеи, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб отметил, что изучение правовых основ и патриотическое воспитание крайне важны для подростков.

Гриб подчеркнул, что исключение обществознания из программы для средних классов вызывает сожаление.

«Как юристу мне очень жаль, что из школьной программы исключают эти темы. Как родитель я могу отчасти понять это решение, но важно, чтобы основные вопросы, рассматриваемые на уроках обществознания в шестых-седьмых классах, остались в учебном плане. Это необходимо для патриотического воспитания и понимания правовых основ», – сказал он.

При этом эксперт отметил, что полный возврат курса может перегрузить школьников. По его словам, далеко не все подростки понимают последствия своих действий, хотя уголовная и административная ответственность по многим правонарушениям наступает с 14 лет, а следовательно, понимание права важно для будущего каждого школьника.

«Я считаю, что мы должны вернуться к этому вопросу», – добавил Гриб в беседе с РИА «Новости».

Он предложил сохранить ключевые правовые темы через факультативы или интеграцию в другие предметы, чтобы нагрузка на учеников оставалась сбалансированной.