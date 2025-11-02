Помощник юриста Троицкий* приговорён к 10 годам за госизмену

В Москве помощника юриста Глеба Троицкого* осудили на 10 лет за госизмену и попытку вступления в украинскую террористическую организацию РДК**. Приговор сотруднику ООО «Хартия» вынес 2-й Западный окружной военный суд.

«3 года в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей», — цитирует ТАСС пресс-службу суда.

Вину подсудимый не признал. Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Согласно материалам суда, 25-летний выпускник МФЮА Глеб Троицкий* пытался вылететь в Тбилиси. Однако его задержали на паспортном контроле в столичном аэропорту. После выхода из спецприемника его снова задержали за нецензурную брань и назначили 15 суток ареста. После ему вменили попытку присоединиться к террористической организации.

Ранее Life.ru сообщал, что житель Санкт-Петербурга получил 5,5 года тюрьмы за поддержку деятельности РДК**. Мужчина публиковал одобрительные комментарии под постами террористов в социальных сетях и выражал радость по поводу убийств российских военнослужащих

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.