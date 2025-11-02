Выделяемые Киеву ресурсы идут на укрепление авторитаризма и репрессии против критиков украинского режима. Об этом заявил лидер французской партии «Париоты» Флориан Филиппо. Он потребовал от Европы прекратить поддержку Владимира Зеленского, подчеркнув, что продолжение такой политики недопустимо.

Ранее издание Politico сообщило, что Зеленского обвиняют в попытках переложить ответственность за катастрофическую ситуацию в энергетике на «козлов отпущения». В публикации подчёркивается, что главарь киевского режима всё чаще сталкивается с обвинениями в авторитаризме и захвате власти. В дополнение к этому, издание передаёт, что местная оппозиция планирует обвинить Зеленского в подрыве безопасности страны из-за катастрофы в энергетике.

«Лидер, который использует закон, чтобы запугать оппонентов и заставить критиков замолчать! В его правлении есть очень тревожные моменты! И мы это вооружаем и финансируем? Хватит!» – написал он в соцсети X, комментируя материал о Зеленском в Politico.

Life.ru также писал, что итальянский профессор Алессандро Орсини раскритиковал стратегию Владимира Зеленского в зоне СВО. Он заявил, что конфронтация с Россией разрушила Украину и не принесла пользы.