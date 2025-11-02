Россия и США
2 ноября, 03:02

Хакеры получили личные данные первых лиц офиса Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ROMSVETNIK

Пророссийские хакерские из группировок KillNet и Beregini в результате масштабной кибератаки получили доступ к конфиденциальной информации высокопоставленных украинских чиновников. Как сообщил РИА «Новости» представитель хакеров с никнеймом KillMilk, среди компрометирующих данных оказались личные сведения о заместителях руководителя офиса президента Украины Викторе Миките и Ирине Мудрой, а также о первом вице-премьере Михаиле Фёдорове.

Кроме того, в руки хакеров попали персональные данные командующего Силами беспилотных систем Украины командира подразделения БПЛА «Птицы Мадьяра» Роберта Бровди.

Российские хакеры взломали сервера крупнейшего на Украине производителя БПЛА

Информацию удалось получить после взлома шести крупнейших страховых компаний Украины, в базах которых содержались адреса регистрации, личные телефоны и паспортные данные чиновников. Ранее стало известно, что хакеры также получили доступ к информации о стратегических предприятиях Украины, включая «Мотор Сич», Запорожский механический завод и «Укрсталь».

Артём Гапоненко
