Хакеры получили личные данные первых лиц офиса Зеленского

Пророссийские хакерские из группировок KillNet и Beregini в результате масштабной кибератаки получили доступ к конфиденциальной информации высокопоставленных украинских чиновников. Как сообщил РИА «Новости» представитель хакеров с никнеймом KillMilk, среди компрометирующих данных оказались личные сведения о заместителях руководителя офиса президента Украины Викторе Миките и Ирине Мудрой, а также о первом вице-премьере Михаиле Фёдорове.

Кроме того, в руки хакеров попали персональные данные командующего Силами беспилотных систем Украины командира подразделения БПЛА «Птицы Мадьяра» Роберта Бровди.

Информацию удалось получить после взлома шести крупнейших страховых компаний Украины, в базах которых содержались адреса регистрации, личные телефоны и паспортные данные чиновников. Ранее стало известно, что хакеры также получили доступ к информации о стратегических предприятиях Украины, включая «Мотор Сич», Запорожский механический завод и «Укрсталь».