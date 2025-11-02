Нападение с ножом на пассажиров в поезде в Англии могло быть терактом

Нападение с ножом в поезде в Англии могло быть терактом, сообщает The Daily Mail. Поезд следовал из Донкастера в Лондон. В результате инцидента пострадали около 10 человек. Их жизни вне опасности.

Нападение на пассажиров поезда в Англии. Видео © X / Defence_Index

Полиция активировала код PLATO («Платон») после сообщений об атаке. Он используется для обозначения террористической угрозы в Великобритании. На место происшествия прибыли 30 полицейских. Задержали двух подозреваемых. Точное число госпитализированных не уточнили.

По словам свидетелей, нападение произошло через 10 минут после отправления поезда от Питерборо. Пассажиры прятались в туалетах. Когда поезд остановился в Хантингдоне, полиция нейтрализовала нападающего с ножом электрошокером.

Напомним, ранее Life.ru сообщал о резне в английском поезде. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал ЧП ужасающим.