Радиоперехват вскрыл панику среди украинских военных в Днепропетровской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

На записи старший по званию пытается успокоить подчинённого с позывным «Турок», который, судя по всему, не может совладать с нервами. Командир приказывает бойцу: «Сядь, успокойся, посиди, покури пять-десять минут и выйди к нам на связь». Он предупреждает, что продолжение паники «плохо закончится». Однако, как следует из перехвата, его обращения остаются без ответа.

Ранее радиоперехват вскрыл ужасающий приказ командиров ВСУ казнить мирных жителей Красного Лимана. На аудиозаписи зафиксирован разговор украинского командира бригады с подчинённым, который сообщает о появлении гражданского. Тогда комбриг отдаёт распоряжение связать мужчину, положить его на землю, приставить к его виску оружие и начать допрос. Далее командир приказывает лишить жизни гражданина, который случайно оказался в районе расположения поста ВСУ.