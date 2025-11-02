Британское агентство Reuters зарегистрировало в России новый товарный знак
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 360b
Британское информагентство Reuters вновь официально закрепилось в России. Роспатент зарегистрировал товарный знак Thomson Reuters, заявку на него подала швейцарская компания Thomson Reuters Enterprise Centre, входящая в медиахолдинг. Это первая регистрация бренда Reuters в России за последние восемь лет.
Документ действует до октября 2034 года и охватывает восемь классов товаров и услуг от медийных продуктов и финансовых новостей до телекоммуникаций и консалтинга. Сейчас у агентства числится уже шесть активных товарных знаков в России, сообщает ТАСС.
Reuters остаётся одним из крупнейших поставщиков новостей в мире – ежегодно агентство выпускает более двух миллионов сообщений на шестнадцати языках.
