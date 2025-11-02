Россия и США
2 ноября, 03:52

Британское агентство Reuters зарегистрировало в России новый товарный знак

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 360b

Британское информагентство Reuters вновь официально закрепилось в России. Роспатент зарегистрировал товарный знак Thomson Reuters, заявку на него подала швейцарская компания Thomson Reuters Enterprise Centre, входящая в медиахолдинг. Это первая регистрация бренда Reuters в России за последние восемь лет.

Документ действует до октября 2034 года и охватывает восемь классов товаров и услуг от медийных продуктов и финансовых новостей до телекоммуникаций и консалтинга. Сейчас у агентства числится уже шесть активных товарных знаков в России, сообщает ТАСС.

Reuters остаётся одним из крупнейших поставщиков новостей в мире – ежегодно агентство выпускает более двух миллионов сообщений на шестнадцати языках.

Ранее Life.ru писал, что Visa сделала два шага к возвращению на российский рынок. Платёжная система зарегистрировала в Роспатенте сразу два товарных знака, которые позволят использовать их для выпуска карт и онлайн-банковских сервисов.

