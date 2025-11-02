В посёлке Лесная Дача у Северодонецка продолжаются работы по эксгумации останков из массового захоронения жертв украинской агрессии. Как ТАСС сообщил руководитель межведомственной рабочей группы Даниил Стяжкин, накануне были подняты останки девяти мирных жителей, все они оказались пожилыми людьми.

Самый младший из обнаруженных погибших родился в 1956 году, самый старший — в 1926. По словам Стяжкина, среди поднятых останков не было молодёжи, детей или военнослужащих. Все тела были погребены в индивидуальных могилах у стихийного захоронения.

На данный момент из этого захоронения уже извлечены останки 259 человек. По предварительным оценкам, общее количество тел в захоронении может достигать 500. Работа межведомственной группы продолжается.

Боевики ВСУ продолжают устраивать жестокие казни для мирных жителей. Недавно радиоперехват вскрыл ужасающий приказ украинских командиров казнить мирных жителей Лимана в ДНР.