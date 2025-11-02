Уоррен Баффетт накопил $382 млрд и установил рекорд по размеру денежной подушки

Денежная подушка инвестиционного холдинга Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway выросла до 381,67 млрд долларов в третьем квартале, сообщается в отчёте компании. Во втором квартале конгломерат держал на счетах около 344,09 млрд долларов. Это самый высокий уровень наличных средств в истории компании, превысивший прежний рекорд в $347,7 млрд.

Операционная прибыль холдинга за этот период выросла на 33,6% ,до 13,485 млрд долларов, чего удалось достичь главным образом за счёт резкого роста доходов в страховом секторе. Чистая прибыль, включая операции на фондовом рынке, поднялась на 17 % и составила 30,8 млрд долларов.

Активы BH в основном сосредоточены в акциях крупных компаний: Apple, American Express, Bank of America, Coca-Cola и Chevron занимают около 66% портфеля. При этом второй квартал подряд компания не проводит выкуп собственных акций, передаёт РБК.

Ранее Life.ru писал, что Уоррен Баффетт продал почти половину своих акций Apple, объяснив это желанием диверсифицировать вложения. Тогда он отметил, что «Apple – это хороший бизнес, но пора искать новые источники прибыли».

Уоррен Баффет — американский бизнес-магнат и инвестор, считающийся одним из наиболее успешных инвесторов в истории. Носит прозвища «провидец» и «оракул из Омахи». Возглавляет конгломерат Berkshire Hathaway. Его инвестиционная философия основана на фундаментальном анализе и долгосрочных вложениях в недооцененные активы. Несмотря на огромное состояние, Баффет известен скромным образом жизни и обязательством передать 99% своего богатства на благотворительные цели через Фонд Билла и Мелинды Гейтс.