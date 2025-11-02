Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 ноября, 04:27

Уоррен Баффетт накопил $382 млрд и установил рекорд по размеру денежной подушки

Уоррен Баффетт. Обложка © ТАСС / Zuma

Уоррен Баффетт. Обложка © ТАСС / Zuma

Денежная подушка инвестиционного холдинга Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway выросла до 381,67 млрд долларов в третьем квартале, сообщается в отчёте компании. Во втором квартале конгломерат держал на счетах около 344,09 млрд долларов. Это самый высокий уровень наличных средств в истории компании, превысивший прежний рекорд в $347,7 млрд.

Операционная прибыль холдинга за этот период выросла на 33,6% ,до 13,485 млрд долларов, чего удалось достичь главным образом за счёт резкого роста доходов в страховом секторе. Чистая прибыль, включая операции на фондовом рынке, поднялась на 17 % и составила 30,8 млрд долларов.

Активы BH в основном сосредоточены в акциях крупных компаний: Apple, American Express, Bank of America, Coca-Cola и Chevron занимают около 66% портфеля. При этом второй квартал подряд компания не проводит выкуп собственных акций, передаёт РБК.

Россия догнала Британию по числу долларовых миллиардеров в стране
Россия догнала Британию по числу долларовых миллиардеров в стране

Ранее Life.ru писал, что Уоррен Баффетт продал почти половину своих акций Apple, объяснив это желанием диверсифицировать вложения. Тогда он отметил, что «Apple – это хороший бизнес, но пора искать новые источники прибыли».

Уоррен Баффет — американский бизнес-магнат и инвестор, считающийся одним из наиболее успешных инвесторов в истории. Носит прозвища «провидец» и «оракул из Омахи». Возглавляет конгломерат Berkshire Hathaway. Его инвестиционная философия основана на фундаментальном анализе и долгосрочных вложениях в недооцененные активы. Несмотря на огромное состояние, Баффет известен скромным образом жизни и обязательством передать 99% своего богатства на благотворительные цели через Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Новости экономики
  • США
  • Уоррен Баффетт
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar