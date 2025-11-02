Россиян предупредили о наказании за коляску или велосипед в подъезде

Жителей многоквартирных домов ожидают серьёзные финансовые последствия за привычку оставлять личные вещи в местах общего пользования. Член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров в беседе с РИА «Новости» объяснил, что речь идёт о детских колясках, велосипедах, санках и других предметах, которые жители оставляют на лестничных площадках.

Эксперт ссылается на пункт 16 постановления правительства №1479, где чётко прописан запрет на размещение любых горючих материалов в зонах эвакуации. Нарушителям грозит административная ответственность по статье 20.4 КоАП РФ с штрафом до 15 тысяч рублей для физических лиц.

Современные новостройки изначально проектируются со специальными кладовыми помещениями, но в домах старого фонда жителям приходится искать альтернативные варианты хранения. В качестве решения юрист предлагает использовать балкон.

Даже оставленная у двери обувь считаются нарушением правил пожарной безопасности. При таких ситуациях следует обращаться в управляющую компанию: она выдаст предписание, а если его не выполнят — подключатся жилинспекция, МВД и МЧС.