Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 ноября, 05:28

2 ноября православные россияне отмечают Артемьев день

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сегодня 2 ноября православные верующие отмечают день памяти великомученика Артемия Антиохийского. Этот день завершает осенний сельскохозяйственный цикл. Об этом свидетельствует церковный календарь и народные традиции.

В Артемьев день принято укреплять домашнее хозяйство, квасить капусту и молиться о защитниках Отечества. Народные приметы связывают погоду этого дня с будущей зимой: иней предвещает неурожай, а вой волков — суровые морозы. В этот день не рекомендуется начинать важные дела, хвастаться успехами, играть свадьбы или выносить из дома ценные вещи, чтобы не потерять семейное благополучие.

Православные праздники в ноябре 2025 года: Все важные даты, расписание постов и главные правила
Православные праздники в ноябре 2025 года: Все важные даты, расписание постов и главные правила

Ранее Life.ru писал, что правительство России учредило новый профессиональный праздник — День работника суда, который будет отмечаться ежегодно 5 ноября. Дата празднования приурочена к указу императора Петра I «О форме суда» от 1723 года, установившему порядок рассмотрения дел судами.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • РПЦ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar