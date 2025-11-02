2 ноября православные россияне отмечают Артемьев день

Сегодня 2 ноября православные верующие отмечают день памяти великомученика Артемия Антиохийского. Этот день завершает осенний сельскохозяйственный цикл. Об этом свидетельствует церковный календарь и народные традиции.

В Артемьев день принято укреплять домашнее хозяйство, квасить капусту и молиться о защитниках Отечества. Народные приметы связывают погоду этого дня с будущей зимой: иней предвещает неурожай, а вой волков — суровые морозы. В этот день не рекомендуется начинать важные дела, хвастаться успехами, играть свадьбы или выносить из дома ценные вещи, чтобы не потерять семейное благополучие.

Ранее Life.ru писал, что правительство России учредило новый профессиональный праздник — День работника суда, который будет отмечаться ежегодно 5 ноября. Дата празднования приурочена к указу императора Петра I «О форме суда» от 1723 года, установившему порядок рассмотрения дел судами.