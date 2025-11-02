Депутат сейма возмутился погашением Польшей многомиллионных долгов Украины

Польский депутат Гжегож Плачек публично осудил решение правительства о выплате миллионов долларов по долговым обязательствам Украины. Соответствующее заявление политик разместил в социальной сети X.

«Учитывая стремительно растущий дефицит бюджета и государственный долг, мы будем годами вносить свой вклад в погашение украинского долга? У нас что, кто-то сошёл с ума?» — заявил лидер «Конфедерации».

Парламентарий подчеркнул, что Варшава планирует перечислить 110 миллионов злотых украинским кредиторам до конца 2025 года, хотя Киев даже не подавал соответствующих заявок в Еврокомиссию на 2026-2027 годы. По мнению Плачека, такая политика представляет собой антипольскую риторику и необоснованное финансовое бремя для граждан страны.

Ранее сообщалось, что объём государственного и гарантированного государством долга Украины в августе 2025 года увеличился на 177,41 миллиарда гривен, что в долларовом эквиваленте составило 6,58 миллиарда долларов. В результате общий размер долговых обязательств Украины достиг 192,7 миллиарда долларов.