Почти половина россиян ежегодно находит деньги в карманах курток

Почти половина россиян регулярно обнаруживает денежные средства в карманах сезонной одежды. Такие данные приводит сервис CDEK.Shopping на основании проведённого опроса, результаты которого есть у РБК.

Согласно исследованию, 44% граждан как минимум раз в год находят забытые наличные в своей верхней одежде. Каждый пятый респондент признался, что такие неожиданные находки случаются с ним постоянно. Чаще всего россиянам попадаются суммы от 500 до 1000 рублей, что отметили 33% участников опроса, однако десятая часть респондентов сообщила о более существенных суммах, превышающих 5000 рублей.

Абсолютное большинство опрошенных испытывает при этом исключительно положительные эмоции. Наиболее часто деньги обнаруживаются в куртках, на что указали 38% респондентов. Реже находки делаются в пуховиках и пальто, которые упомянули 27% и 20% граждан соответственно.

Помимо денежных средств, в карманах сезонной одежды россияне часто находят ключи, о чём сообщили 52% опрошенных, а также косметические изделия в виде помад и средства индивидуальной защиты, которые находили 24% и 22% респондентов.

