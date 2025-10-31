Россиянки рассказали, для чего инвестируют в недвижимость

Почти половина россиянок рассматривает приобретение собственного жилья как важный символ независимости и финансовой стабильности, свидетельствуют данные опроса, проведённого среди тысячи женщин в возрасте от 24 до 55 лет. Как сообщили РИАМО в пресс-службе девелоперской компании, более 50% респонденток планируют совершить покупку недвижимости самостоятельно, даже находясь в партнёрских отношениях.

Социолог Ирина Костерина пояснила, что современная тенденция включает не только самостоятельные покупки жилья женщинами, но и практику раздельного проживания партнёров. По наблюдениям специалистов, такой подход способствует укреплению отношений, поскольку исключает конфликты на бытовой почве.

«Ещё одна причина, по которой женщины стремятся иметь собственную недвижимость — более позднее вступление в брак», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, основными мотивами для приобретения недвижимости становятся создание финансового резерва (39% опрошенных), получение пассивного дохода и обеспечение жильём детей. Финансовая самостоятельность проявляется и в способах покупки: 55% женщин планируют обойтись без внешней помощи, 25% рассчитывают на поддержку родителей, а каждый пятый респондент рассматривает ипотеку как возможный инструмент.