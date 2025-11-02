Россияне, работающие в День народного единства, получат оплату в двойном размере

Россия и США
Работа в День народного единства, ежегодно празднуемого 4 ноября, подлежит оплате не менее чем в двойном размере. Повышенная выплата распространяется на все часы, фактически отработанные в государственный праздник, независимо от продолжительности рабочего дня. Об этом следует из текста Трудового Кодекса Российской Федерации.

«Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день», — гласит статья 153 ТК РФ.

Конкретные размеры компенсации могут быть дополнительно закреплены в коллективном договоре, локальных нормативных актах или трудовых соглашениях.

Ранее россиян предупредили о схеме мошенников с «дивидендами» за газ в честь Дня народного единства. На фейковых ресурсах злоумышленники размещают ложные данные о выплате 75 тысяч рублей от государства к празднику.

