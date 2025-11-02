ВСУ стали применять единственную в своём роде бронетехнику БРЭМ-84 «Атлет»

В рядах ВСУ была замечена бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-84 «Атлет», существующая в войсках в единственном экземпляре. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель», опубликовавший соответствующие кадры.

«В кадр попала редчайшая БРЭМ-84 «Атлет», существующая в рядах ВСУ в единственном экземпляре», — говорится в публикации.

На видеозаписи запечатлён процесс работы бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-84 «Атлет», которая использует штатное оборудование для самоокапывания и роет котлован при помощи фронтального отвала. Авторы канала акцентировали внимание на том, что в объектив камеры попала редчайшая машина, существующая в составе ВСУ в единственном экземпляре.

В материале приводится техническая справка о данном образце техники. Сообщается, что машина была разработана специалистами Харьковского конструкторского бюро машиностроения на базе шасси советского танка Т-80УД. Всего было произведено три экземпляра этой машины, при этом два из них были экспортированы в Таиланд в 2018 году в рамках контракта на поставку партии украинских танков «Оплот-Т».

