Сотрудники МВД России прекратили деятельность одного из крупнейших телеграм-ботов по распространению персональных данных граждан. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

МВД пресекло работу телеграм-бота User Box по продаже личных данных россиян. Видео © Telegram / Ирина Волк

Ресурс приносил организаторам ежемесячный доход от 13 до 16 миллионов рублей. В ходе операции был задержан предполагаемый создатель сервиса Игорь Морозкин, который координировал незаконный бизнес по сбору и продаже конфиденциальной информации о россиянах без их согласия.

По информации агентства ТАСС, речь идёт о боте User Box.

Напомним, в России был задержан владелец телеграм-бота User Box, предоставлявшего услуги по поиску личной информации. 25-летнего Игоря М. доставили в отдел полиции после проведения обысков в его квартире. Бот позволял получать персональные данные пользователей по различным параметрам, включая фотографии, номера телефонов, сведения об автомобилях, ФИО, адреса электронной почты и профили в социальных сетях.