ПВО уничтожила семь беспилотников над Орловской областью

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали семь вражеских беспилотных летательных аппаратов в небе над Орловской областью в ходе ночной атаки. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своём Telegram-канале.

«Ночью противник снова атаковал Орловскую область — на территории региона уничтожены 7 вражеских БПЛА», — говорится в сообщении.

Падение обломков дронов причинило незначительные повреждения остеклению нескольких зданий в Орле, личному автотранспорту и хозяйственным постройкам. При этом Клычков подчеркнул, что в результате инцидента полностью отсутствуют пострадавшие среди гражданского населения, а все экстренные службы оперативно работают на местах падения обломков.

Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь расчётами противовоздушной обороны была успешно отражена масштабная атака беспилотных летательных аппаратов. В общей сложности над территорией нескольких регионов России, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей было перехвачено и уничтожено 164 украинских БПЛА самолётного типа.