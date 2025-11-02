Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 ноября, 06:29

ПВО уничтожила семь беспилотников над Орловской областью

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали семь вражеских беспилотных летательных аппаратов в небе над Орловской областью в ходе ночной атаки. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своём Telegram-канале.

«Ночью противник снова атаковал Орловскую область — на территории региона уничтожены 7 вражеских БПЛА», — говорится в сообщении.

Падение обломков дронов причинило незначительные повреждения остеклению нескольких зданий в Орле, личному автотранспорту и хозяйственным постройкам. При этом Клычков подчеркнул, что в результате инцидента полностью отсутствуют пострадавшие среди гражданского населения, а все экстренные службы оперативно работают на местах падения обломков.

ПВО России отразила ночной налёт 98 украинских дронов на 11 регионов
ПВО России отразила ночной налёт 98 украинских дронов на 11 регионов

Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь расчётами противовоздушной обороны была успешно отражена масштабная атака беспилотных летательных аппаратов. В общей сложности над территорией нескольких регионов России, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей было перехвачено и уничтожено 164 украинских БПЛА самолётного типа.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Происшествия
  • Орловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar